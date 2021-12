Alfonso Parot es uno de los jugadores que termina contrato con la Universidad Católica este el 31 de diciembre. El Poncho fue uno de los futbolistas destacados del tetracampeonato y más aún desde que asumió Cristián Paulucci en la banca. De momento, el lateral se va de vacaciones.

"Por ahora me voy a Colbún a ver a mis papás, ahí no sé qué va a pasar, sé que esta semana empiezan las conversaciones", dice en diálogo con Los Tenores de Radio ADN.

El ex Rosario Central explica la política Club en cuanto a renovaciones: "Católica por un tema de como se manejan, nunca habla con ningún jugador para renovar antes que termine el Campeonato, para no hacer sentir incómodo a nadie y que no empiecen esos rumores vacios de ‘con él hablaron, conmigo no, me voy’. Todos los jugadores sabíamos como era".

Parot estará pendiente a lo que serán las negociaciones entre su agente y Cruzados: "Se supone que esta semana empiezan las conversaciones para sí o para no. Voy a estar cargando el teléfono todo el día para estar atento".

Por último se tomó con humor la situación en cuanto a sus vacaciones y la señal para seguir lo que sucede con su futuro profesional: "Algo vamos a hacer, voy a ver un wifi inalambrico", lanzó.