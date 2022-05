Universidad Católica derrotó claramente a Unión La Calera en el arranque de la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2022, compromiso que estuvo marcado por la vuelta de Ariel Holan a San Carlos de Apoquindo para su segundo ciclo con los cruzados.

La UC se reencontró con su fútbol y con el poderío ofensivo de Fernando Zampedri, quien se matriculó con dos goles y, uno de ellos, fue un auténtico golazo que lo instala en el puesto 17 de goleadores históricos de Universidad Católica.

Patricio Toledo, histórico ex portero de Universidad Católica, atendió el llamado de Bolavip y analizó el presente cruzado, en donde asegura que “Lamentablemente, Católica no ha venido haciendo buenos partidos durante este año, me parece que el esfuerzo y todo lo que lograron anteriormente le está pasando un poco la cuenta a pesar de que no son todos los mismos jugadores”.

La UC volvió al triunfo con un descollante Fernando Zampedri. | Foto: Agencia UNO

A Toledo no le gustaron los refuerzos, pero se mostró ansioso por lo que pueda ser el segundo ciclo de Holan en la UC: “Católica en esta pasada se equivocó con los refuerzos que ha traído y ha bajado su rendimiento sin poder alcanzar el nivel que todos esperábamos de Católica. Igual, estoy esperanzado con la llegada de Holan, ojalá pueda la UC implementar un buen juego que le permita clasificar en Copa Libertadores”.

Los halagos para Holan no se detuvieron y aseguró que“Es la inteligencia que tiene el técnico hoy en día en Católica, con él salimos campeones y conoce bien el juego de Católica y la manera en que rinde más. Aún faltándole algunos jugadores que él tenía, hizo un buen partido y logró un poco arropar a Zampedri que estaba bastante huérfano y con problemas de no estar haciendo muchos goles”.

En el cierre, Toledo aseguró que esta nueva UC puede volver a meterse en carrera en el plano local: “Se demostró que Católica, bien trabajado e inteligente, puede pelear nuevamente los primeros lugares. Esperemos que sea el inicio de una buena posibilidad de seguir luchando”, remató.