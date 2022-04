Universidad Católica viene de caer ante Talleres de Córdoba por Copa Libertadores. La Franja no pudo darle la vuelta al único tanto del encuentro y terminó lamentando una derrota en el debut.

Sin embargo, de los últimos cinco encuentros disputados entre Campeonato Nacional y ahora el certamen continental, solo sumó una victoria y el resto fueron derrotas. Por aquello, es que Cristián Paulucci también probó un nuevo esquema táctico y que lo llevó a cabo de manera integra en el Clásico Universitario, precisamente la única victoria de acuerdo a los precisado anteriormente.

Además, también llevó nuevos nombres al once inicial. Salió del equipo titular Diego Valencia y que el mismo Paulucci comentó este viernes en conferencia de prensa la situación que se vive con el delantero.

"Es un jugador importantísimo, siempre lo digo. Es un jugador que de extremo ha convertido 14 goles el año pasado, fue uno de los futbolistas chilenos con más goles en el torneo y uno de los extremos con más goles del torneo. Diego es importantísimo para mí, para el equipo. Siempre lo he declarado, es una de mis debilidades y le tocó estar afuera, como le toca estar afuera a un montón de otros futbolistas", sostuvo el DT.

Y el técnico agregó los casos de Marcelino Núñez e Ignacio Saavedra: "Mucha gente, también con Diego, porque no podía hacer goles en los últimos tres o cuatro partidos, ha pedido que lo saque y ahora me están preguntando por qué no juega. El tema es ese, cuando un futbolista baja el rendimiento decido que juegue otro, es simple, no hay ningún otro motivo. Como lo hice en su momento con Marcelino (Núñez), con Ignacio Saavedra ahora por Felipe Gutiérrez", agregó el entrenador.

Finalmente, el técnico aseguró que todos los jugadores son importantes. "Uno busca ganar y poner a los futbolistas que mejor andan. Vuelvo a decir, son importantísimos Nacho Saavedra y Diego Valencia para mí, todos los futbolistas son importantes porque depende mucho del rendimiento individua y colectivo de ellos. Si estoy pensando, sí, lo estoy. Diego es un jugador importante y que tiene gol, por ende, tuvo un descanso y en cualquier momento va a retornar".