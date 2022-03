Paulucci responde al Presidente Boric por opinión de la UC: "Se ve que como no viene al estadio, no vio el partido"

Gabriel Boric opinó sobre la Universidad Católica tras la derrota 1-0 ante Everton en San Carlos de Apoquindo: "El último partido con Everton fue un desastre, con una expulsión muy cuestionable", dijo el Presidente de la República en diálogo con las Radios de Ibero Americana. El mandario que, confesó que se hizo tiempo para ver el último encuentro de la UC, le dejó una sugerencia al DT: "Ojalá que Paulucci, aunque quien soy yo para darle consejos, pero si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poquito".

El propio Paulucci se refirió a las palabras del Presidente: "Todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más cuando se pierde de tener ciertos enojos como hinchas. Eso nosotros lo entendemos y es lógico por la pasión. Ojalá que pueda venir al estadio, porque usó un término que no me gustó que 'fue un desastre'. Se ve que como no viene al estadio, no vio el partido", dijo el estratega.

"Vuelvo a reiterar que nosotros teníamos que haber sido un justo ganador y si el partido terminaba 3-1 o 4-1 era un resultado totalemente lógico. Teníamos que haber sido ganador por las once situaciones claras de gol que tuvimos. Vuelvo a decir, como no vino al estadio a lo mejor no pudo ver el resumen y todos los goles que nos erramos, que creamos y cómo jugamos", agregó.

Luego mencionó una opinión de Boric unos meses antes: "No me molesta, más allá del cargo que tenga es una persona que tiene todo el derecho de opinar, como opinaba antes. Por eso no me enoja, porque antes opinaba eso. No sé si lo pueden ver", expresó.

El entrenador mostró un tweet del mandatario del 6 de octubre de 2021: "Que alegría ver jugar así a la Cato. Que bien nos ha hecho el Pipe Gutiérrez, que lindo Buonanotte con Orellana, la consolidación del Zanahoria, la jerarquía de Zampedri, la solvencia de Valber, el Chapa por si mismo. Y Paulucci, gracias por devolver la alegría al juego profe!", escribía el aquel entonces candidato presidencial.

"Entonces yo como entrenador sé que en las buenas van a decir cosas muy lindas y cuando no son tan buenas no van a decir cosas tan lindas. Todo el mundo tiene derecho a opinar", continuó el profesional argentino.

"Lo respeto por eso, le deseo que tenga una muy buena gestión, creo que tiene muchísima capacidad, me gusta como es. Es hincha de Católica, hay que apoyarlo, seguramente nosotros tenemos que hacer algunos modificaciones y seguir trabajando y seguramente él tiene que hacer un montón de cosas que son las cosas que prometió.Le va a tener que dedicar muchísimo tiempo para poder darle al país los cambios que realmente necesita", finalizó.