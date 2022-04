Paulucci tras caída de la UC ante Talleres de Córdoba: "No tuvimos la suficiente inteligencia para romper ese cerrojo"

Universidad Católica no pudo obtener puntos en su visita a Talleres de Córdoba por la primera fecha del Grupo H de Copa Libertadores y cayó por la cuenta mínima, donde no pudo demostrar un nivel óptimo para poder vulnerar el arco rival.

En conferencia de prensa tras el encuentro, el técnico Cristián Paulucci habló sobre por dónde pasó la derrota y el argentino respondió lo siguiente. "Tuvimos el balón, pero a la hora de conectar los últimos metros con los delanteros nos faltó ser un poco más claro. Nos faltó profundidad", inició explicando.

En cuanto a las sensaciones que le dejó el compromiso, el técnico expresó. "No fuimos profundos, Talleres nos esperó y consiguió lo que planificó. Nos vamos con un sabor amargo, porque sabemos que podemos hacer mucho más de lo que mostramos hoy".

En cuanto a la interrogante de qué se debe mejorar de cara a los cinco partidos que quedan en la competencia, dijo. "No fuimos inteligentes para marcar. Esto es Copa Libertadores, se juega a otro ritmo, con otra dinámica y cuando tienes una o dos tienes que mandarlas a guardar".

"Siempre jugamos a ganar, hoy vinimos a ganar y lo vieron. No nos asusta ningun equipo, Católica es un club muy grande. No vinimos a pasear en Copa Libertadores", agregó.

En cuanto al desempeño del rival, el técnico sostuvo que faltó ser más inteligentes hacia el juego que propuso. "Talleres hizo un partido inteligente, vienen de una situación donde no están pasando lo mismo que vivieron el año pasado, donde fueron protagonistas. Cuando uno viene con un envión que no es bueno en lo anímico, trata de hacer lo justo y necesario. Nosotros no tuvimos la suficiente inteligencia para romper ese cerrojo", cerró.

Ahora la UC debe enfrentar el Campeonato Nacional, el cual será ante Deportes La Serena por la novena fecha y en que buscará dejar atrás el mal inicio en el plano internacional.