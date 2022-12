El ex mediocampista y mundialista con la selección chilena en España 1982, Miguel Ángel Neira, hace una descarnada crítica por el trabajo de inferiores de los cruzados y de cómo se está reforzando el equipo con miras al 2023.

Universidad Católica no para de reforzarse y el turno ahora fue de Franco Di Santo, delantero que se formó en Chile cuando defendió a Audax Italiano para partir luego a Europa donde defendio la camiseta del Chelsea.

A priori parece una buena contratación, pero así no lo ve el referente cruzado Miguel Ángel Neira que en conversación con Bolavip hace hincapié en la edad de los jugadores que está fichando el cuadro precordillerano.

"La Católica está contratando puros viejos y un problema que tuvo en el plano internacional fue ese, y hoy está claro que la juventud está arrasando físicamente, hay excepciones como Lionel Messi, pero los demás son todos jóvenes, los viejitos están dando la hora", asegura.

Agregando que "mira los refuerzos, Mena tiene 33, Burdisso por ahí, ahora Di Santo, qué equipo en el mundo tiene promedio de 30 años".

Miguel Ángel Neira molesto con las contrataciones de la UC (Archivo)

Neira además critica duramente el proyecto de divisiones inferiores que tiene el cuadro cruzado.

"La UC tiene mucho gasto en cadetes, ¿cómo no va a salir un cabro bueno en ese puesto? esto quiere decir que los profesores están haciendo un trabajo pésimo y no sacan a nadie, así de simple. Hace cuanto la Católica no saca un jugador bueno bueno", cerró.