Universidad Católica está como líder del Campeonato Nacional a la espera de lo que haga Colo Colo contra Santiago Wanderers. Una campaña notable por parte de la UC en estos últimos meses, solo ese tropezón con el mismo Cacique, hace que las chances de obtener el título no depende de ella.

Cristian Paulucci ha sido el gran protagonista de este cambio que se vivió en la precordillera. Recordar que La Franja desvinculó de la banca a Gustavo Poyet y el que tomó el mando fue el argentino. De ahí, el equipo comenzó a jugar mejor, obteniendo resultados que hoy lo tienen con vivo a pelear el torneo.

Rodrigo Sepúlveda destacó en su Canal de Youtube el trabajo del trasandino en San Carlos de Apoquindo y comparó el juego con el del uruguayo. "Paulucci no tiene una trayectoria gloriosa como entrenador, pero ha dirigido y estado con técnicos buenos. Hoy al tipo le dan la responsabilidad y funciona. ¿Es importante el trabajo de Paulucci con respecto a Poyet? Es extraordinario", comenzó diciendo.

Además, cree que esta actual UC no habría sido de la misma manera que con el charrúa. "¿Está Católica hubiese jugado igual con Poyet en el banco? No, ninguna posibilidad. Con Poyet el equipo no tenía ritmo, idea, dependía de si hacía un gol y así se abría el partido. Un equipo defensivo, cambios que en algún momento fueron acertados, pero en la generalidad eran extraños, innecesarios e inentendibles con respecto a lo que tiene la Católica", agregó.

Finalmente, enfatizó en lo que entregó el ahora DT de los estudiantiles. "Lo que hace Paulucci es volver a la normalidad y cuando lo haces con tantos partidos ganados, salvo el manchón para ellos con Colo Colo, es porque hay algo detrás. Confianza desde el técnico hacia los jugadores y viceversa, hay una complicidad y eso se ve en la cancha", cerró.