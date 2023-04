Felipe Gutiérrez tras la llegada de Ariel Holan, dejó de tener minutos en la UC. De hecho, a mediados del semestre pasado tuvo que partir a la MLS para poder tener minutos.

Esta temporada la situación no fue nada diferente, Gutiérrez se le informó que no iba a ser considerado e incluso dejó de entrenar con el primer equipo y tuvo que entrenar en su domicilio. Todo esto provocó que el Pipe dejara el club y partiera al Al-Wasl, equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi.

ver también Conoce las posibles bajas de la UC para el clásico universitario

Su realidad allí ha sido totalmente distinta. El volante nacional ha sido titular los 11 partidos en los que ha estado disponible, en donde ha aportado con 1 gol y dos asistencias. Su gran momento lo tiene peleando la parte alta del torneo de Emiratos Árabe y estando a solo 7 puntos del líder, además es una de las figuras del equipo.

Felipe Gutiérrez nunca convenció a Ariel Holan. (Photosport)

En medio de este gran momento, el ex volante de la UC, reapareció en redes sociales con un particular mensaje que podría ser perfectamente un palo para Ariel Holan. "Work hard in silence let your success make the noise", o en español, "Trabaja duro en silencio, deja que tu éxito haga ruido", señaló Gutiérrez.

Los hinchas de la UC seguramente se deberán estar preguntando ¿por qué se dejó partir al Pipe? teniendo en cuenta que su mayor debilidad hoy en día es la escasez de mediocampistas fiables que tienen en el primer equipo.

Revisa el mensaje de Gutiérrez