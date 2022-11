El ex volante de Universidad Católica tampoco estuvo ajeno a la despedida de José Pedro Fuenzalida del club tras el empate 0-0 frente a Audax Italiano. El 'enano' tuvo unas emotivas palabras para el aún capitán de la UC.

Universidad Católica igualó este pasado lunes ante Audax Italiano en el marco de la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2022. Los Cruzados iban con la misión de sumar puntos para asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana ante un rival directo.

No obstante, el resultado pasó a segundo plano, pues luego del cotejo se vivió una emotiva despedida para tres jugadores como son: Luciano Aued, Germán Lanaro y José Pedro Fuenzalida.

Recordemos que tanto Aued y Lanaro, confirmaron la pasada semana que no seguirán en el club tras finalizar la temporada y sumaron al 'Chapa' como los que partirán en la precordillera.

En cuanto al aún capitán de la UC, fueron varios los que le entregaron palabras de reconocimiento y cariño, entre ellos Nicolás Castillo y también Diego Buonanotte. El 'enano' le expresó a su gran amigo unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram.

"Amigo mío, dejas un legado inmenso en Universidad Catolica, tu lugar. El mismo será valorado aún más con los años. Te ganaste el cariño y respeto de hinchas y pares. Soy un agradecido de haber compartido tantos años juntos, que incluyeron derrotas y títulos", comenzó diciendo el actual jugador de Sporting Cristal.

El volante le dedicó palabras a su gran amigo | Foto: Agencia UNO

"Seguramente el fútbol no nos vuelva a cruzar, pero la vida familiar no tengo dudas que si. Te queda mucho por dar. Te quiero mucho. #graciasChapa19", cerró el ex cruzado.