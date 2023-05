Se acabó la estadía de Mauricio Isla en la Universidad Católica. A través de un comunicado publicado en las diversas redes sociales, el elenco universitario dio a conocer que puso el fin a la relación con el lateral derecho, el cual había llegado en 2022.

La aparición del "Huaso" en Colombia mientras sus compañeros disputaban un partido por el Campeonato Nacional fue la gota que rebalsó el vaso, pero los problemas venían de mucho antes y semana a semana los hinchas de la Franja Cruzada le sacaban en cara a Isla su falta de compromiso.

Isla no alcanzó a estar un año vistiendo la camiseta de la UC | Foto: Photosport

El periodista de Al Aire Libre de Cooperativa, Toño Prieto, contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó lo que fue la estadía del bicampeón de América en el cuadro precordillerano.

"Yo creo que cuando llegó Isla fue prometedor lo que mostró en cancha, un jugador activo con ganas, que tuvo nivel y fue importante. Pero el 2023 su rendimiento fue regular hacia abajo, regular para ser generoso. ¿Motivos? Existía una tensión entre el jugador, el entrenador y el mundo directivo, algo se quebró y nunca más volvió a funcionar", partió diciendo el profesional de las comunicaciones.

Bajó la misma línea, el comunicador agregó que "lo de Isla era una salida anunciada, no se le veía en plenitud, no se le veía en cancha, no se le veía metido y cada semana siempre había una excusa para no aparecer en las citaciones. Un mal paso en esta temporada 2023 en su regreso a Chile".

"Es algo que es para debatir: ¿Será necesario para los de la Generación Dorada que quedan por regresar este fin de carrera forzado porque querían terminar en algún club? Lo de Isla marca un punto para ver", remató.