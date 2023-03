“Tratemos de no meternos mucho con el árbitro": El particular pedido de Isla a sus compañeros en la antesala del partido de la UC frente a Ñublense

Mauricio Isla, lateral derecho de la Universidad Católica, habló en conferencia de prensa en la antesala del partido que los Cruzados jugarán como visitantes frente a Ñublense por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2023. Durante la conferencia se refirió al tema de los árbitros, sobre todo con los problemas que ha tenido la UC con las suspensiones.

El tema de los árbitros con la UC se da debido a las últimas suspensiones que ha tenido el plantel, el último caso fue el de Franco Di Santo, quien no podrá estar en el encuentro frente a Ñublense después de ser sancionado por los incidentes en el partido frente a Audax Italiano. Además, tampoco podrán contar con el técnico Ariel Holan, quien también fue suspendido por el partido frente a los itálicos.

Frente a esto, el lateral de la Generación Dorada de Chile mencionó que: "No, por mi parte no me he metido. Lo único que he dicho es que tratemos de no meternos mucho con el árbitro en cada partido. A veces pasa que en los partidos perdemos muchos minutos, y a la vez provocas que el juego pueda tomar otro rumbo. Lo ideal es tratar de concentrarnos en nosotros y de mostrar nuestro fútbol".

Isla volvió a la UC en 2022 | Agencia Uno

El defensa de los universitarios también habló sobre su rival de mañana, destacando que será un interesante partido frente los dirigidos por Jaime García. "Ñublense es un equipo que propone. Mañana no esperamos tener un partido defensivo, ni de ellos ni nuestro. Nosotros estamos acostumbrado a proponer siempre, de ir al ataque y jugar. Algo que Ñublense hace", señaló Isla durante la conferencia de prensa.

Universidad Católica visitará a Ñublense este viernes 3 de marzo de 2023 a las 20:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Todos los detalles de encuentro por la séptima fecha del Campeonato Nacional los podrás ver en Bolavip Chile.