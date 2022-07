Universidad Católica vs Sao Paulo | Cuándo juega y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE los octavos de final de la Copa Sudamericana

Universidad Católica cayó por 4-2 en la ida ante Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, resultado que los dejó obligados a ir a buscar una victoria por al menos dos goles a Brasil para seguir soñando con pasar de ronda. Los Cruzados necesitan una hazaña para poder obtener su pase la ronda de los ocho mejores del segundo torneo más importante del continente.

Universidad Católica no pudo con Sao Paulo por la Copa Sudamericana y complicó su revancha por los octavos de final. Sin embargo, a pesar de la caída por 4-2 algunos hinchas se aferran a la ilusión, pues no a diferencias de años anteriores el gol de visitante ya no cuenta.

Uno que cometió errores graves fue Mauricio Isla, el flamante refuerzo estelar de la Franja, "Nos enfrentamos a un equipo muy duro, que se conoce muy bien, que defiende muy bien, con jugadores importantes como los atacantes. Está la responsabilidad de los errores propios, principalmente el mío, otros compañeros también y no se puede dar esa ventaja con un rival así. Uno se confía, trata de hacer las cosas bien y el fútbol te da esto", sostuvo el Huaso.

También se confirmó la llegada de César Pinares al equipo precordillerano, como también la renovación del portero Matías Dituro.

Fecha y Hora: ¿Cuándo juega la UC vs Sao Paulo?

El encuentro se jugará el jueves 7 de julio a las 20:30 de la tarde.

TV: ¿Quién transmite el partido entre la UC vs Sao Paulo?

El partido será transmitido por DirecTV Sports en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Cómo ver el partido por streaming?

Puedes ver el partido entre la UC y Sao Paulo mediante DirectTV GO.