Universidad Católica realizó una especial petición a los hinchas cruzados y se trata que no lleven a cabo el banderazo programado para este sábado en las afueras del hotel de concentración. El presidente Juan Tagle señaló que el momento es delicado y la idea es entregar una buena señal ante los últimos sucesos.

Universidad Católica implora a los hinchas no realizar el banderazo en la previa del clásico ante Colo Colo

Se viven momentos de aflicción en Universidad Católica tras lo ocurrido en el último clásico ante Universidad de Chile, donde los mayores cuestionamientos han recaído en la tienda cruzada.

Y en la antesala del importante duelo frente a Colo Colo programado para este domingo a las 15 horas en el Estadio Monumental, los hinchas del cuadro precordillerano están convocando un banderazo en las afueras del hotel de concentración para esta jornada.

Esta situación preocupa a los de la franja y es por eso que realizaron un importante llamado a no realizar esta actividad. El primero en alzar la voz fue el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien entiende que el momento es complejo y la idea es no realizar la actividad de los hinchas.

"Queremos pedirles que no asistan a ese banderazo, que no se realice ese banderazo dado todo lo que ha ocurrido en los últimos días, la situación delicada en que estamos como club, como fútbol chileno asi es que les hacemos un llamado de todo corazón, que nos envíen su apoyo, pero que no se realice este banderazo", señaló el timonel de la institución.

Quien también tuvo palabras fue el entrenador, Ariel Holan. El estratega se unió a la solicitud comentando que "Como jefe del cuerpo técnico, estamos muy agradecidos del apoyo, pero quisiéramos evitar tipo de situaciones que compliquen tanto al equipo como al club".

José Pedro Fuenzalida dio a entender que es necesario el cuidado entre todos. El Chapa sostuvo que "Agradecerles siempre el apoyo, sabemos del esfuerzo que hacen, pero este es un momento delicado en que debemos cuidarnos y es una instancia que debemos proteger y queremos pedirles que no hagan el banderazo que se da comúnmente. Mañana en el Monumental saldremos a hacer el partido con todo el apoyo de ustedes que estarán siguiéndonos desde lejos", dijo el capitán cruzado.

ver también Universidad de Chile se queja a la UC por lo ocurrido en Valparaíso

Otro que también se unió a la plegaria, fue José María Buljubasich. El gerente deportivo de la UC nu dudó en decir que "la señal que queremos dar también es evitar que pueda pasar algo, la idea es alentar el equipo desde el lugar que nos toque", cerró el ex portero.