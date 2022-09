Universidad Católica aún está recibiendo coletazos del partido ante Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile. El duelo tuvo que ser suspendido minutos antes del final luego que se llevaran a cabo incidentes desde un grupo de la Barra de Los Cruzados.

De aquel hecho aún no hay una resolución final, a pesar que se debía conocer el pasado martes. Sin embargo, la situación se ha ido dilatando y la ANFP le añadió un nuevo ingrediente a este escenario.

Según información que entregó Al Aire Libre en Cooperativa, "el ente rector del fútbol profesional chileno agregó una nueva denuncia y antecedentes contra el club, acción que obligó la dilatación del proceso y la entrega de un fallo por parte del Tribunal de Disciplina".

"En la sesión de este martes 6 de septiembre se conocerá el castigo para el elenco cruzado, que arriesga duelos sin su hinchada en condición de local y una multa que puede ir desde 10 a 100 UF (alrededor de 340 mil a tres millones 400 mil pesos)", agregó el medio mencionado.

La UC debe esperar la resolución de los incidentes ante Audax | Foto: Agencia UNO

No obstante, de haber algún castigo en cuanto a que la UC no tenga hinchas cuando juegue de local, solo sería en Copa Chile y no en el Campeonato Nacional.