Yamil Asad revela cómo se gestó su llegada a la Universidad Católica: "Cuando tuve la opción de la UC, no lo dudé un segundo"

La Universidad Católica hizo oficial el fichaje de Yamil Asad, mediocampista de 27 años, quien durante este lunes por la tarde posó con la camiseta oficial de Los Cruzados y tuvo sus primeras palabras como nuevo jugador para la temporada 2022.

El "Turquito", como le dicen, remarcó la satisfacción por recalar en el elenco precordillerano y reveló que el ex jugador Carlos Carmona, con quien fue compañero en el Atlanta United, le dio referencias acerca del club.

“No sé si la liga de Estados Unidos es superior o no a la chilena, pero sé que acá en Sudamérica hay mucha competencia. Eso a un lo seduce”, comenzó diciendo Asad al ser consultado sobre las comparaciones de juego de ambas ligas.

“Creo que el nivel será similar, tendré el roce que hay cuando estás en un equipo grande como Universidad Católica”, agregó.

Además, el ex Atlanta United contó el porqué se decidió por llegar al conjunto de la Franja Cruzada. “Católica siempre pelea títulos, viene siendo campeón del fútbol chileno durante un tiempo largo y es un equipo competitivo. Este año tiene los objetivos muy claros y cuando uno tiene la oportunidad de venir acá no lo duda un segundo”, detalló el ex Vélez Sarsfield

"Carlos (Carmona) me dio las mejores referencias. Me dijo que llegaba a un club muy ordenado, uno de los tres grandes de Chile. Me habló sobre qué iba a encontrar en el club y cómo era la liga chilena. Le agradezco, porque fue parte de mi llegada”, añadió el hijo del exfutbolista y entrenador Omar Asad.

Finalmente, dio a conocer sus objetivos para este 2022. “Mi objetivo es sumarme cuanto antes al grupo y estar a disposición del entrenador”, sentenció.