Universidad Católica le gana la batalla a la ANFP y suspende nuevamente su partido ante Audax Italiano

Universidad Católica le gana la gran batalla a la ANFP por el duelo pendiente ante Audax Italiano.

Una tremenda polémica es la que se ha vivido dentro del fútbol chileno y todo esto por lo que es el duelo pendiente entre Univerisdad Católica y Audax Italiano, el que ha desatado un importante gallito entre la UC y la ANFP, en el que los ‘Cruzados’ se oponen a disputar este compromiso.

En las últimas horas, una importante noticia se dio a conoce sobre este encuentro pendiente, el que le generaría una gran novedad para todo el mundo de la Universidad Católica.

Según informó ADN Radio, el partido entre ‘Cruzados’ e ‘Itálicos’ volvería a sufrir una nueva reprogramación y todo esto debido a que desde la Delegación Presidencial acogerán el reclamo que presentó la Universidad Católica.

El cuestionamiento sobre la programación y que fue clave para que la UC le gane el gallito a la ANFP, es sobre no respetar el plazo mínimo de 10 días hábiles de anticipación para poder reprogramar el compromiso ante Audax Italiano.

El duelo entre la UC y Audax volverá a ser reprogramado | Foto: Photosport

De esta forma, la autoridad respaldará con todo lo que es la postura de la Universidad Católica y dejará sin efecto la fecha que estaba estipulada para su duelo ante los ‘Tanos’ en el Claro Arena.

Publicidad

Ahora, desde la ANFP deberán realizar malabares para lo que podrá ser la nueva reprogramación de este compromiso, en la que todo podría inclinarse a que en la Fecha FIFA a mediados de noviembre podría ser la nueva fecha para este duelo.

En Síntesis