Bajo la dirección del argentino Daniel Garnero, Universidad Católica se ha movido con determinación en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, sumando ya cuatro refuerzos.

Sin embargo, hay un puesto que todavía genera dudas en el estratega cruzado: las bandas del ataque. La UC busca alternativas que aporten mayor potencia y desequilibrio ofensivo en esa zona del campo.

En ese contexto surgió el nombre de Teodoro Arce, jugador paraguayo que brilló en el modesto General Caballero, campeón de la Copa de Paraguay, lo que llamó la atención de varios clubes del extranjero, incluyendo a la precordillera.

En la última temporada, Arce disputó 40 partidos, anotando 10 goles y repartiendo 7 | FOTO: Archivo

Incluso, se informó que el propio Garnero habría llamado al atacante para convencerlo de sumarse a la UC y potenciar la delantera cruzada.

Teo Arce se aleja de la UC y podría continuar en Paraguay

Sin embargo, la ilusión de la dirigencia y del cuerpo técnico podría verse frustrada. Arturo Máximo Rubin, relator de Fútbol a lo Grande, aseguró en su cuenta de X que hay un club que tomaría la delantera en las negociaciones por su fichaje.

“Teo Arce a un paso de acordar con Nacional…”, escribió el narrador de Monumental AM 1080.

De esta manera, la posible llegada de Arce a la UC queda en suspenso, y los Cruzados deberán evaluar otras alternativas para reforzar la ofensiva antes del cierre del mercado.

