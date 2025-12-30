Universidad Católica sigue moviéndose con decisión en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, en un período marcado por la planificación anticipada y la clara influencia de Daniel Garnero en la conformación del plantel.

El técnico argentino ya comenzó a marcar prioridades, especialmente pensando en armar un equipo competitivo para poder pelear el título en la Liga de Primera y el tan ansiado retorno de los Cruzados a la Copa Libertadores.

En ese escenario, durante las últimas horas comenzó a tomar fuerza el nombre de Teodoro Arce, extremo paraguayo que milita en General Caballero, y que apareció en la órbita del elenco precordillerano como una alternativa concreta para reforzar las bandas.

Arce en la última temporada disputó 40 partidos, anotando 10 goles y repartiendo 7 asistencias | FOTO: Instagram

De hecho, ayer se informó desde Paraguay que el propio Garnero tomó el teléfono y se comunicó directamente con el futbolista para expresarle su interés y convencerlo de sumarse a la UC, gesto que fue interpretado como una señal clara del deseo del DT por contar con el jugador guaraní.

Teo Arce se despide de General Caballero en medio del interés de la UC

Ahora, justo cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza en el elenco precordillerano, Arce confirmó su salida de General Caballero a través de una emotiva publicación en redes sociales, encendiendo las alarmas y la ilusión en el mundo cruzado.

“Después de tantos años defendiendo estos colores, hoy me toca despedirme de esta gran institución que me abrió las puertas y me hizo sentir en casa desde el primer día. Quiero agradecer a todos los funcionarios, dirigentes, cuerpos técnicos que pasaron y a cada compañero con quienes compartí. Eternamente agradecido, Pueblo Rojo”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

La despedida del atacante paraguayo llega en un momento clave, considerando que también cuenta con ofertas desde el fútbol ruso y de Cerro Porteño, según informaron en Asunción.

Sin embargo, el llamado personal de Garnero y el proyecto deportivo de la UC aparecen como factores que podrían inclinar la balanza, mientras el mercado de pases comienza a tomar temperatura.

En síntesis…