Claudio Borghi liquida a Tiago Nunes por no usar a esta figura de Universidad Católica: "No puede ser suplente en ningún equipo"

Universidad Católica venció a Deportes Copiapó por la última fecha, aunque ello no dejó contento a todos. Luego del triunfo precordillerano, Claudio Borghi arremetió contra el entrenador Tiago Nunes por no utilizar a esta figura del equipo. Lo lapidó con duros términos futbolísticos.

Para Bichi Borghi, dejar en la banca a Alexander Aravena es un pecado para la UC. En los micrófonos de TNT Sports, el exfutbolista aseguró que el delantero de 22 años siempre tener que ir desde el arranque en el cuadro de San Carlos de Apoquindo. Según indica, es de lo mejor del futbol chileno.

“Católica siempre ha sido un club formador. Si yo soy hincha de la UC, digo que el mejor jugador que tiene Católica y es vendible, es Alexander Aravena, ¿Qué pasa si Nicolás Núñez no pone a Aravena? Lo hacemos pelota. Pero otro técnico tiene la posibilidad de no hacerlo jugar”, comenzó indicando.

“Normalmente, uno elige a los mejores, pero yo creo que Aravena no puede ser suplente en ningún equipo chileno. ¿Cuál es la tarea del entrenador? ¿Poner a los jugadores que jueguen bien o potenciar a los que están jugando mal? Si el entrenador siempre va a poner a los que está bien y a los que no están bien, no los va a preparar para volver a jugar, no sirve el entrenador”, agregó.

Claudio Borghi pidió más minutos para Alexander Aravena en Universidad Católica.

Liquidó al DT de Universidad Católica

Finalmente, Borghi se lanzó contra Tiago Nunes. Aseguró que no está realizando una buena labor si uno de los principales valores del plantel no está rindiendo lo adecuado. En dicha línea, aseguró que la culpa es mayoritariamente del entrenador brasileño.

“Si un entrenador tiene a un jugador que juega bien normalmente, y está pasando un mal momento, y no lo recupera, ¿para qué es entrenador? El cambio de sistemaperjudicó a Aravena. No puedes sacar a Aravena, porque cuando entra a la cancha se nota”, cerró.

¿Cuándo juega la UC?

El siguiente partido de la UC será contra Unión Española el sábado 4 de mayo. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.