Nicolás Castillo alista su regreso a la Universidad Católica. En una primera instancia estaría entrenando con miras a poder ser inscrito para la temporada 2024. El exfutbolista de La Franja, Jorge “Coke” Contreras siente que el delantero de 30 años aún puede ser un aporte en el equipo.

“Creo que todavía le puede quedar cuero. Ojalá sea una buena decisión y le aporte al equipo. Que vuelva a ser ese delantero potente, con una buena condición física que permita superar a los rivales y aparecer en el área como lo hacía él”, expresó en diálogo con Bolavip Chile quien deleitara con su técnica en las canchas del fútbol chileno.

Contreras siente que el oriundo de Renca tiene diferencias con el Toro. “Es un jugador con unas carecterísticas no tan parecidas a Zampedri, pero potente también, un jugador de área que era difícil a veces contenerlo”.

El Coke interpreta este movimiento como una intención del club de darle una mano a Nicolás Castillo más que ponerse el parche antes de la herida por una posible salida de Fernando Zampedri. “La Católica recibe a un chico formado en el club. Lo hace con la intención de darle una oportunidad que la necesita”.

Coke Contreras le leyó la cartilla a Nicolás Castillo

Jorge Contreras le dejó un mensaje al centrodelantero ex Pumas, América, Club Brujas, entre otros. “Como seguidor de Católica lo único que espero es que el muchacho se centre en lo que es su preparación y su aporte al equipo. Nada más, que no tenga peleas con nadie, que no se enfrasque con los equipos rivales, cosa que parece que le gusta mucho, y sea un aporte”.

Nicolás Castillo vuelve a la Universidad Católica (Foto: Photosport)

En ese sentido, resumió lo que debe ser la llegada de un futbolista a los Cruzados. “A final de cuentas lo que necesita el club es que llegue gente para aportarle buen fútbol y resultados”.