Coke Hevia barre el piso con la UC de Nico Núñez: "No juega a nada y no cambió respecto a Holan, sino que involucionó"

Universidad Católica no se encuentra en este segundo semestre y en el día de ayer sumó una nueva frustración, toda vez que Colo Colo lo eliminó de Copa Chile por la cuenta mínima en la final de la zona centro norte.

Nicolás Núñez, quien lleva casi un mes al mando de la UC, no le ha podido encontrar la vuelta al plantel y, si bien ha mostrado una que otra mejora, el equipo está a años luz de lo que mostraba hace un par de temporadas.

En esa línea, Coke Hevia, conductor de Pauta de Juego, habló con Bolavip Chile y analizó el presente del equipo de Núñez: “Lo de Nico yo creo que lo dice porque no puede decir otra cosa”, analizó sobre los dichos del DT post partido.

La UC no le encuentra la vuelta al mal momento. | Foto: Photosport

Para Hevia, la UC no ha mostrado signos de recuperación desde que Ariel Holan dio por terminado su segundo ciclo al mando de los cruzados: “La Católica no solamente no juega a nada y no ha cambiado respecto a Holan, sino que involucionó”, dijo.

Lo cierto es que la UC desaprovechó una gran oportunidad de meterse en la Copa Libertadores 2024 tras quedar afuera de la Copa Chile y ahora tendrá que tratar de lograrlo en el Campeonato Nacional 2023, donde marcha muy relegado de los primeros puestos.

El próximo escollo de la UC será recibir a Ñublense este sábado en el Estadio Santa Laura, compromiso que agarra carácter de vital importancia no solo para Núñez, sino que para las aspiraciones de la UC el 2024.