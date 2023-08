Nicolás Núñez llegó hace casi un mes a Universidad Católica para reemplazar a Ariel Holan, pero aún no ha podido cosechar triunfos con la UC y ayer consumó su eliminación de la Copa Chile a manos de Colo Colo.

El entrenador de los cruzados enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa una vez terminado el compromiso y, para sorpresa de muchos, aseguro que no hubo grandes diferencias entre un equipo y otro.

“Más allá de las estadísticas, fue una llave muy cerrada. Fue evidente que sí generamos ocasiones, diferente sería que no llegáramos nunca. Quizás no tuvimos claridad para convertir. Hay desazón, tristeza, pero creo que ante un muy buen rival pudimos competir, sobre todo en un segundo tiempo que fue abierto”, dijo.

Núñez aún no sabe de triunfos en la UC. | Foto: Photosport

Núñez no le quitó méritos al Cacique: “Colo Colo es justo ganador. A ratos estuvimos más cerca que ellos, tenemos espíritu combativo, lo demostramos (…) Quiero ganar, hemos estado cerca. Afecta, pero no me resta energía e ilusión en revertir esta seguidilla de no ganar”.

Consultado por los objetivos de la UC de aquí a fin de año, sorprende con su declaración: “Siento que hay muchos puntos en disputa, apuntamos a una copa internacional, da igual cuál de las dos. Lo ideal sería Libertadores, pero tenemos que elevar el rendimiento y con los objetivos claros podemos competir por esos cupos. No me cierro a ninguna de las dos”, remató.

Universidad Católica, ahora, tendrá un duro compromiso el próximo sábado cuando tenga que recibir en el Estadio Santa Laura al siempre difícil y complicado Ñublense, que quiere dar el batacazo a la UC y profundizar el mal momento cruzado.