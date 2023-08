Universidad Católica no se pudo hacer fuerte en el Estadio Monumental y terminó cayendo por la cuenta mínima ante Colo Colo en Copa Chile, quedando de esa manera eliminado del certamen nacional.

El cuadro dirigido por Nico Núñez mostró poco y nada salvo un poco de honor en el final para ir a buscar el empate, donde su equipo no se vio bien y Alexander Aravena, quien venía siendo figura, no pudo brillar y pasó desapercibido.

“Es muy difícil tener recursos de avance cuando tú prescindes del sector de gestación, muchas veces se le pone el mote al número 10, pero son varias funciones que tienes que decidir como entrenador”, analizó Juvenal Olmos en Todo Somos Técnicos de TNT Sports.

Aravena no brilló ante Colo Colo. | Foto: Photosport

El ex DT cruzado profundiza diciendo que “No quiero caer en el tema de cuánto llega Núñez, porque uno dice que el entrenador de antes era malo y este bueno, no. Es difícil avanzar cuando prescindes de esta suerte de gestación, esto de se me olvidó atacar versus poner 4 delanteros que no tienen sinergia”.

Juvenal le pega a Núñez por no aprovechar a ‘monito’: “Estás inutilizando al mejor futbolista que tiene la UC hoy que es Alexander Aravena cuando podrías gestar un ataque en torno a él, que puede entregar muchas más soluciones”.

Ahora, Universidad Católica se quedó con el único objetivo de tratar de meterse a copas internacionales de cara a la temporada 2024, ya que el líder Cobresal está extremadamente lejos como para pensar en un batacazo y coronarse campeón.