Universidad Católica logró un importante triunfo dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Tiago Nunes lograron vencer y cortar el invicto de la Universidad de Chile, tras derrotarla por 2-1 en el Estadio Nacional.

Tras lo que fue este partido, el periodista Cristián Arcos tomó la palabra en Radio ADN y se refirió a lo que dejó este Clásico Universitario, en la que solo tuvo loas para el rendimiento del equipo de la precordillera.

“Este es el fin del invicto de la U, el triunfo de la Católica, que lo da vuelta, pasa colado. Hay unos cambios tácticos de Nunes que le resultaron, toda del entrenador en ese sentido, no era fácil darlo vuelta el resultado“, partió señalando Arcos.

Siguiendo en su línea, el comunicador apuntó que la UC está teniendo un gran desempeño en este lapsus de torneo “seguir estrechando o minimizando el análisis en que la UC es solo un equipo que saca resultados y que no juega bien, me parece que es estrecho, yo creo que la Católica hace mucho más”.

A lo generalizado del partido, el ‘Tenor Escritor’ declaró que grandes rendimientos fueron los que se vieron dentro del equipo de Tiago Nunes, en el que la mayoría de los jugadores mostraron un excelso nivel de juego para quedarse con este partido.

“A la hora de buscar rendimientos altos, en la Universidad Católica encontramos a un montón, Gillier hace un buen partido, Ampuero hace un don partido, González no se complicó la vida nada, Kagelmacher que no es un eximio, no se complicó la vida, Pinares jugó el mejor partido del 2024, Zampedri anota un golazo y Aravena con un trabajo táctico enorme”, explicó.

La UC rompió con el invicto de la U | Foto: Photosport

Puntualizando en un jugador, el periodista ensalzó lo que fue el tremendo partido del joven portero Thomas Gillier, quien tuvo un desempeño formidable en un duelo de alto impacto.

“Gillier arquero joven, responde en un momento de mucha presión y eso es bueno para la Universidad Católica y bueno también para el fútbol chileno, jugadores jóvenes en diferentes equipos, que responden en momento de presión en un puesto tan complicado como es el arquero”, replicó en ADN.

Finalmente, Arcos se ilusiona con todo con la Universidad Católica para este torneo, en el que avisa que el equipo de Tiago Nunes con el triunfo de hoy golpea la mesa y deja en claro que también irá con todo en la lucha por el título.

“Lo de la Católica es en serio, ya son credenciales en serio, hoy me parece que saca una chapa importante de que esto ya es más que una recuperación lo de la UC, con todo lo que queda de campeonato, que queda un montón. Lo lamentable para la UC es que el campeonato se para y se para no poco rato, porque con el vuelo que viene futbolísticamente, me parece que es de los equipos que está mejor aspectados”, concluyó.