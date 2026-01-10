Universidad Católica sigue trabajando pensando en lo que será la temporada 2026, en donde los ‘Cruzados’ quieren ir a por todo en este año, tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, el equipo que comanda Daniel Garnero sabe que debe aprovechar de la mejor forma posible lo que es este mercado de pases, en la que espera poder reforzarse en puestos claves.

En las últimas horas, una dura noticia llegaría al mundo ‘Cruzado’, en donde la dirigencia del club le entregaría la noticia que no quería escuchar a su DT en el mercado por este jugador.

Se trata del jugador venezolano, Eduard Bello, quien finalmente no lograría destrabar su situación con Barcelona de Ecuador y no seguiría vistiendo la camiseta de la Universidad Católica.

Bello no seguriá en la UC | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista, Gonzalo Fouillioux, quien indicó en su cuenta de ‘X’, que la Universidad Católica está muy lejos de conseguir la permanencia del jugador venezolano.

“Eduard Bello cada vez más lejos de seguir en Universidad Católica”, declaró el comunicador.

De esta forma, la Universidad Católica recibiría una dura noticia pensando en este mercado de pases, en la que le diría adiós al gran anhelo de Daniel Garnero para este 2026 en la UC.

