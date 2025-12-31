Universidad Católica se prepara para lo que será su temporada 2026, en donde el conjunto de la ‘Franja’ espera poder llegar de la mejor forma posible para lo que son sus desafíos a nivel nacional e internacional.

Pensando en lo que es la conformación de plantel, el estratega Daniel Garnero habría recibido una dura noticia para cerrar el año en los ‘Cruzados’ en la que perderían a gran figura para el 2026.

Se trata del jugador venezolano, Eduard Bello, quien finalmente no seguriía en la Universidad Católica para el próximo año, en la que el DT perdería a una de sus grandes figuras.

El seleccionado venezolano deberá volver al fútbol ecuatoriano para el 2026 a vestir la camiseta del Barcelona de Guayaquil, club que es dueño de su carta, quien a pesar de negociar con la UC, no llegaron a un acuerdo.

Bello no seguiría en la UC | Foto: Photosport

Así lo ha informado la prensa ecuatoriana, en la que han indicado que ambos equipos no llegaron a buen puerto con sus negociaciones por el jugador, por lo que Bello deberá volver a Ecuador.

De esta forma, Universidad Católica y Daniel Garnero reciben un tremendo portazo de cara al 2026, en la que perderían a un importante jugador para la próxima temporada.

La dirigencia ‘Cruzada’ buscará su última gran opción para lograr mantener la continudad de Bello y de no concretarse, deberá buscar un nuevo nombre en el mercado para cubrir ese puesto.

En Síntesis