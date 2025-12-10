Universidad Católica consiguió su gran objetivo en este cierre del 2025 en el torneo nacional, en el que los ‘Cruzados’ tras vencer por 2-1 a Unión La Calera lograron quedarse con el Chile 2, el que les permitirá competir por lo que será la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por Daniel Garnero sin duda que están más que felices por lo que es este importante objetivo cumplido y ya empiezan a pensar en lo que será este desafío para el próximo año.

Por esto mismo, desde la tienda ‘Cruzada’ ya empiezan a ver la situación de algunos jugadores para poder asegurar su continuidad en la próxima temporada, en donde en los últimos días se dio a conocer de un importante trueque que buscaría la UC para mantener en el plantel a una de sus figuras.

El inesperado trueque que propone la UC por Bello

En los últimos días, el periodista nacional, Jorge ‘Coke’ Hevia dio luces en el programa ‘Pauta de Juego’ de Radio Pauta de un trueque que estaría pensando la Universidad Católica para mantener entre sus filas a Eduard Bello para el 2026.

La UC busca la permanencia de Bello | Foto: Photosport

¿El trueque? consta en que la Universidad Católica ofrecería al delantero Diego Valencia a Barcelona de Ecuador y así el conjunto ecuatoriano de la luz verde para que el atacante venezolano, Eduard Bello siga en el equipo de Daniel Garnero.

“A Eduard Bello le queda un año más de contrato con el Barcelona, y hay que tener ojo si es que puedas meter a Diego Valencia en la negociación de Bello”, indicó.

De esta forma, las próximas semanas podrían ser definitivas para poder conocer que será del futuro de Eduard Bello, en donde en la Universidad Católica se la jugarán con todo para luchar por la continuidad de este jugador.

