La teleserie sobre la continuidad de Eduard Bello en la UC continúa. Ya que hace algunos días diferentes medios y periodistas ya daban por fuera al venezolano del club cruzado. Pero desde la dirigencia de Universidad Católica enredaron aún más las cosas.

El día de hoy el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, durante la presentación del nuevo refuerzo Juan Ignacio Díaz, dejó en claro que el plantel estaba cerrado. Pero hace algunas horas, el Barcelona SC, dueño del pase del venezolano, anunció que finalizó el vínculo con el jugador a través de sus redes sociales.

Esto quiere decir, que el jugador se encuentra como agente libre tras de momento no renovar en la UC. Por lo que el futuro del ex Deportes Antofagasta es incierto.

Universidad Católica a horas de la mañana anunció la contratación de Martín Gómez, joven argentino de 19 años proveniente del Real Pilar de Argentina. Por lo que causó incertidumbre en los hinchas cruzados por el uso de cupo de extranjero.

El joven volante no utiliza un cupo de extranjero, debido a que se sumará al equipo de proyección de la UC, por lo que quedaría una cabida disponible. Los cupos usados actualmente son por Fernando Zuqui, Johan Valencia, Justo Giani, Matías Palavecino y Juan Ignacio Díaz.

Incertidumbre sobre el futuro de Eduard Bello

El delantero fue clave para la obtención del cupo directo a Copa Libertadores en la UC, por esta razón es que los hinchas no querían que ocurriera la partida del jugador. Con goles y asistencias claves, cada vez más fue ganándose al hincha cruzado.

¿Cómo fue la temporada de Eduard Bello en la UC?

Desde su llegada en enero del 2025, el delantero jugó 31 encuentros entre la Liga de Primera, Copa Chile y la Copa Sudamericana. En estos partidos, el nacido en Cúa logró marcar 7 goles y entregar 3 asistencias.

En síntesis