Danilo Díaz avizora gigantesco problema para la Universidad Católica: "Hoy no se aprecia..."

Universidad Católica está próxima a dar inicio a lo que es una nueva era en esta temporada, en la que el brasileño Tiago Nunes comandará al equipo de la ‘Franja’ para este 2024, tras lo que fue la salida de Nicolas Núñez, quien salió del club debido a los malos resultados.

Al momento de la UC, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio dentro del programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN, en el que indicó que no ve un plantel con las suficientes armas futbolísticas para poder hilar un repunte dentro del torneo nacional.

“Cuando uno mira el plantel de la Universidad Católica, mira los jugadores que están actuando y los niveles individuales son para inquietarse, tienen cuatro puntos”, partió indicando Díaz.

Siguiendo en aquello, el reconocido comunicador avizoró un nuevo gran problema para el club, el cuál trata de sus valores juveniles: “Uno mira el partido que le ganó la UC a Palestino, le ganó ordenado atrás y aguantó, pero si Palestino lo empataba, nadie decía nada. Otro problema y es raro, los sub 21 de la Universidad Católica”.

La UC esperará poder tener un remezón con la llegada de Nunes | Foto: Photosport

Profundizando en aquel punto, el ‘Tenor del Pueblo’ indicó que el conjunto de la precordillera se caracterizaba por tener grandes valores juveniles que podían tener un impacto positivo dentro del club, en la que puso como ejemplo lo que fue el volante Ignacio Saavedra.

“Siempre la Universidad Católica destacó por que los que venían de abajo, apuraban, siempre había un jugador o una joyita rendidora para la primera división, por ejemplo como Ignacio Saavedra que agarró la camiseta y no la soltó más, hoy no se aprecia nadie”, explicó.

Finalmente, Díaz fue muy radical e indicó que hoy en día no ve a ningún jugador juvenil de la Universidad Católica que pueda tomar dicha posta que dejaron Ignacio Saavedra y Alexander Aravena, quien hoy ya no cuenta para cumplir el minutaje de los juveniles.

“La realidad es que la Universidad Católica hoy no tiene un jugador como Ignacio Saavedra, no tiene un jugador como el Monito Aravena, tiene jugadores normales y los grandes, no están funcionando”, concluyó.