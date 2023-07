Siguen las repercusiones por la dura caída de Universidad Católica por 0 a 1 ante Everton de Viña del Mar, partido válido por la jornada 16 en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Con este resultado, el cuadro de la Franja Cruzada baja al séptimo lugar con 23 unidades y los hinchas ya comienzan a perder la paciencia con la estadía del argentino Ariel Holan y empiezan a pedir su salida.

“Tenemos un sin números de dificultades y no las voy a enumerar porque no quiere que suene a excusa así que buscaremos la manera de que esas dificultades se vayan sorteando rápidamente, esa dificultades prefiero guardármelas”, dijo en conferencia de prensa el estratega.

Los hinchas pierden la paciencia con Holan | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

LA DURA RESPUESTA DE DÍAZ

Estas palabras no dejaron para nada conforme a Danilo Díaz, quien en la transmisión oficial de ADN Deportes se fue en picada contra los dichos del DT nacido en Lomas de Zamora, Argentina.

“Cuando la Católica tiene estos jugadores como Franco Di Santo que jugó en la Premier o en la Bundesliga, cuando tiene a Dituro, cuando tiene a Branco Ampuero o a Eugenio Mena, si la Católica tiene un sin fin de problemas que queda para el DT de Copiapó o Gustavo Huerta en Cobresal o para Palestino que tiene un plantel corto o lo mismo Magallanes…No, no, no Holan”, arrancó diciendo el reconocido comunicador.

“Uno tenía una muy buena impresión de usted por lo que hizo en la etapa anterior pero estas respuestas yo creo que nos faltan el respeto como chilenos, como medio”, añadió el escritor chileno.

“Es cierto que podemos estar demasiado estadios abajo, pero no somos tontos. Entonces, me parece que ahí se equivoca Holan porque él tiene que asumir que su equipo no juega y todos los entrenadores de los otros equipos han tenido un sinfin de problemas”, complementó Díaz.

“A otro entrenador chileno lo habrían echado hace rato. Este es un equipo lento, anunciado, que no se condice con su historia, un equipo que no busca los duelos, que le cuesta jugar y no tiene frescura. La Católica no se parece a la Católica de Ariel Holan”, concluyó.