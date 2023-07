Universidad Católica ya pone en marcha lo que es su plan en poder encontrar al reemplazante de Ariel Holan en la banca técnica del club, en la que ya varios nombres comienzan a perfilarse como opciones para ser el nuevo DT del elenco de la precordillera.

Ante esta situación, un ex jugador de la Universidad Católica como lo es Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ para dejar a su candidato idóneo para tomar dicho cargo en la UC.

“Me gusta lo de Nico Núñez. Si (puede estar verde), no tiene tanta experiencia y todo lo que tu quieres, pero eso de la inexperiencia no lo sé, Demichelis en River, desde la metodológica y lo que conoce al club, desde su capacidad para que pueda desarrollar”, partió indicando Poli.

En esa línea, el hoy panelista recalcó que el ex estratega de Magallanes le parece una buena opción para liderar la banca del conjunto de la ‘franja’ y en la que deja de lado lo que puede ser su inexperiencia en este cargo.

Dante Poli perfila a Nicolás Núñez como el DT ideal para la UC | Foto: Photosport

“A mi me parece que es una buena chance y posibilidad. Esto de la inexperiencia o de no tener una gran carrera o trayectoria, me parece que hoy por hoy no es lo más relevante para seguir un buen proyecto en Católica”, declaró en ESPN.

Finalmente, Poli destacó que de escogerse a Nicolás Núñez como el entrenador de la UC, el club podría llevar a cabo un interesante proyecto con el estratega nacional, a quien le pone todas sus fichas.

“Se puede construir un buen proyecto con Nicolás Núñez me parece. Van a haber pro y contras con su opción de llegar”, cerró.