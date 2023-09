Universidad Católica ha tenido una irregular temporada 2023, en la que de forma muy temprana se bajó por la lucha al título y hoy por hoy, su gran objetivo es poder alcanzar un puesto en las competiciones internacionales del 2024.

Pensando en aquello, el ex futbolista, Dante Poli se explayó en esta jornada en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y habló de lo que será el gran desafío que se le avecina al club, en la que deberá verse las caras ante Colo Colo, en la que indica que hoy entre ambos equipos existe una importante diferencia.

“En el duelo por Copa Chile no existió esa gran diferencia donde la UC termino incomodándolo bastante. Colo Colo en esta última etapa viene en alza, la brecha se agrandó, pero se tiene que demostrar en cancha. La UC en el único lugar donde realmente tiene dos jugadores que uno puede tener claro desde la jerarquía, rendimiento que han demostrado es arriba con Aravena y Zampedri, el resto de todos los jugadores para mi no han estado a la altura de la circunstancia y han hecho que la UC lamentablemente esté en un nivel de equipo y global que ha sido bajo”, comenzó indicando Poli.

Extendiéndose con aquello, el otrora zaguero profundizó “la UC no es ni irregular, yo sé que es una etapa de transición, donde esta Núñez que es un DT de todas las competencias para poder desarrollar un buen trabajo en la UC con un rearmado de plantel y un montón de cambios por hacer, porque es una institución que trabaja seria y en eso no tengo duda y te puedes equivocar y en este año se han equivocado mucho. De irregular la UC no tiene nada, porque no juega bien nunca”.

Poli y su duro análisis sobre Universidad Católica l Foto: Photosport

Enfocándose de lleno a lo que será el duelo ante Colo Colo, para el hoy panelista el partido que deberá hacer la UC ante los ‘Albos’ tendrá que ser perfecto, debido a que hoy por hoy tiene pocas cualidades para hacerle peso al equipo de Gustavo Quinteros.

“Católica en líneas generales por lo que ha demostrado hasta el momento, tiene pocos argumentos futbolísticos para poder enfrentarse a Colo Colo. Tiene que planificar un partido de menos a más, de chico a grande para enfrentar al equipo más difícil”, explicó.

Finalmente, Poli hace un extenso análisis a la temporada de Universidad Católica, en la que indica que hoy por hoy existe una gran preocupación para este cierre de año, en la que el gran objetivo que le queda es poder llegar a un cupo por la Copa Sudamericana.

“Hoy a la UC lo único que le queda es ese premio de consuelo que es la Copa Sudamericana y perder con Colo Colo, te podría dejar nuevamente rezagado con aquello. En la UC igual hay una presión, por el mal año, desde las sensaciones que hay, el disgusto de los hinchas, los refuerzos, que han sido de pobre rendimiento, entonces en esa evaluación, yo siento que la UC no está en un escenario muy propicio”, cerró.

¿A qué hora juegan Colo Colo y la Universidad Católica?

Este domingo a las 15:00 PM de Chile continental arrancará la acción en el Estadio Monumental en una nueva versión del clásico entre albos y cruzados.