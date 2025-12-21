Universidad Católica tuvo una semana movida en el Mercado de Fichajes, donde anunció a varios jugadores y, de manera paralela, trabaja en renovaciones y salidas que se pueda producir de cara a la temporada 2026.

En los últimos días se informó que Agustín Farías, mediocampista de la UC, no habría tenido respuesta por parte de la dirigencia para extender su vínculo y así poder seguir ligado al cuadro que entrena en San Carlos de Apoquindo.

En su edición de día domingo, El Mercurio reveló que Universidad Católica le ofreció a Agustín Farías una renovación por una temporada más, pero con una reducción del 50% de sus remuneraciones.

Esto no habría caído nada bien en el jugador, quien habría rechazado la propuesta y, de esa manera, todo indica que no seguirá ligado a Universidad Católica para la temporada 2026 donde los Cruzados disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Habrá que esperar a ver si hay algún cambio en las condiciones de la renovación pero, de mantenerse las cosas tal como están, Agustín Farías dejará de ser jugador de Universidad Católica el 31 de diciembre de este 2025.

