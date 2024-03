Universidad Católica busca reemplazante para Nicolás Núñez, entrenador que fue despedido tras la eliminación de la Copa Sudamericana. En medio de la incertidumbre sobre quién utilizará la vacante, se reveló el nombre de uno de los principales candidatos. Ya fue contactado por la gerencia deportiva de los precordilleranos.

¿Quién es el apuntado por la UC? El argentino Gabriel Milito. Así lo destapó su propio preparador físico, Jorge Fleitas, en conversación con TNT Sports Argentina. Es más: aseguró que José María Buljubasich ya llamó al entrenador. ¿Volverá a Chile? Es un misterio.

“Lo llamaron. Como trabajé en la Católica con Juan Antonio Pizzi, sé que el Tati Buljubasich lo llamó, pero lo llaman de muchísimos lados a Gabriel. Es el técnico que lo buscan de todos lados, solicitado”, empezó indicando.

Consultado sobre la respuesta de Gabriel Milito -que fue pretendido por Universidad de Chile-, el PF aseguró: “Gabriel con Leo Ávila (su ayudante técnico) analizan con otros colaboradoes jugador por jugador para ver si encajan en el sistema que ellos quieren y la potencialidad del club”, agregó.

Gabriel Milito suena con fuerza para reemplazar a Nicolás Núñez en Universidad Católica.

Un ídolo de Universidad Católica rechaza a Gabriel Milito

Ante la posibilidad de que Gabriel Milito arribe a la UC, el exfutbolista Jorge Aravena se opuso tajantemente. En conversación con Bolavip, el referente del club precordillerano aseguró que el anterior paso del argentino (estuvo en O’Higgins) fue claro: no le fue bien.

“Me parece un espanto. Milito ya estuvo en Chile en O’Higgins y le fue espantoso o sea no pretenderán que en la Católica le va ir bien y acá ya demostró que no pudo. No me parece un buen nombre para la UC. Si firma sigue siendo un mal nombre, salvo que demuestre lo contrario”, cerró.

El próximo partido de la UC

El siguiente encuentro de Universidad Católica será ante Audax Italiano. Dicho compromiso por la quinta fecha del torneo se jugará el domingo 17 de marzo, desde las 20:30 horas, en el Estadio Santa Laura.