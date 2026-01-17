El delantero venezolano Eduard Bello cerró su etapa en Universidad Católica luego de una temporada en la que llegó a San Carlos de Apoquindo en condición de préstamo.

El jugador de 30 años fue parte del plantel cruzado durante el último año, dejando una buena impresión tanto en lo futbolístico como en lo humano, lo que despertó el interés por prolongar su estadía en el club precordillerano.

Sin embargo, las negociaciones entre la UC y Barcelona de Guayaquil, dueño de su carta, no lograron llegar a buen puerto. Ante este escenario, y en medio de la definición de su futuro, Bello optó por resolver su situación contractual y terminó rescindiendo su vínculo con el cuadro ecuatoriano.

Eduard Bello disputó 31 partidos con la UC y convirtió 7 goles | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Con su salida definitiva de Ecuador, el futuro del atacante comenzó a aclararse rápidamente. Su próximo destino estará en Colombia, donde el ariete llanero tiene todo listo para firmar su contrato con Atlético Nacional, uno de los clubes más importantes del país cafetero.

El emotivo mensaje de Eduard Bello a los hinchas de la UC en su Instagram

A raíz de esto y a través de su cuenta de Instagram, el exjugador de Deportes Antofagasta se despidió de los Cruzados con un mensaje cargado de emoción y gratitud, palabras que rápidamente conectaron con los hinchas de la UC.

“Agradecido con Dios por permitirme ser parte de la historia de esta hermosa institución, Universidad Católica, de la cual me llevo un cariño muy especial en mi corazón”, escribió el venezolano.

El atacante fue honesto al explicar su salida: “Triste porque tenía todas las ganas y el deseo de continuar, pero las cosas no se pudieron concretar”. Además, apeló a su fe para asumir este nuevo desafío, citando un pasaje bíblico: “Romanos 8:28 nos enseña que todo obra para bien conforme al propósito de Dios, por lo que siempre estaré agradecido”.

En el cierre de su mensaje, Bello dedicó palabras a todos los estamentos del club y a la hinchada cruzada: “Mi agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, staff, compañeros y a toda la gente del club que realiza un trabajo silencioso pero fundamental. Muchas gracias también a la hinchada por el apoyo y el cariño que me demostraron durante este año. Les deseo un año grandioso y que logren cada uno de sus objetivos. Que Dios los bendiga. Desde ahora, tendrán un hincha más”.

De esta manera, Eduard Bello pone punto final a su paso por Universidad Católica y se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional

