Semanas de teleserie se vivieron durante el mercado de fichajes de Universidad Católica, principalmente por el caso de Eduard Bello, quien tenía un futuro incierto. El día de ayer, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich habría dado por cerrado el plantel, justo cuando horas más tarde, el Barcelona SC, dueño del pase del venezolano, anunciara el fin del vinculo con Bello.

Hace algunas horas, el periodista deportivo, Felipe Sierra, habría confirmado que el ex Deportes Antofagasta tiene todo listo para ser nuevo jugador de Atlético Nacional. Poniéndole fin a los rumores sobre una posible renovación en los cruzados.

El paso del artillero por los cruzados no comenzó de buena manera, ya que fue muy criticado durante el primer semestre del 2025. Momento en el que no logró su mejor desempeño y muchos hinchas lo quería fuera del club.

Poco tiempo después, en especial en el regreso del Claro Arena, comenzó a mostrar su mejor versión, anotando importantes goles que equivalieron a 3 puntos, y brindando una asistencia en el Clásico Universitario.

Ya cerrando el año comenzarían los problemas de parte del club dueño de su pase, poniendo trabas económicas para que el jugador regresara al equipo. Cosa que no sucedió, ya que finalizaron los vínculos.

Eduard Bello no seguirá en la UC

El venezolano fue uno de los principales responsables de la clasificación de la UC a Copa Libertadores después de 4 años. Por esta razón es que el hincha de la franja no quería la salida del delantero.

¿Cómo le fue a Eduard Bello en la UC?

Desde su fichaje en enero del 2025, el venezolano jugó 31 encuentros entre la Liga de Primera, Copa Chile y la Copa Sudamericana. En estos partidos, el nacido en Cúa logró marcar 7 importantes goles y entregar 3 asistencias.

En síntesis