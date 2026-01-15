Universidad Católica sigue trabajando con la mirada bien puesta en lo que es su primer desafío del año que será la Supercopa, en donde los dirigidos por Daniel Garnero esperan poder partir con el pie derecho e iniciar el año con un título.

Mientras siguen en dicha preparación, la dirigencia de la UC tiene el foco en lo que es el mercado de pases, en donde hoy durante la presentación del defensor Juan Ignacio Díaz, desde el club dieron a conocer una importante información para sus hinchas.

El gerente técnico del conjunto ‘Cruzado’, José María Buljubasich reveló en conferencia de prensa que desde la Universidad Católica tomaron una importante decisión y no buscarán un extremo por izquierda para este mercado de pases.

“Seguimos conversando internamente como lo hacemos siempre, con los nombres que tenemos, con el grupo que tenemos y jugadores que tenemos, hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda”, declaró el ‘Tati’.

Garnero está conforme con su plantel | Foto: Photosport

Concluyendo, Buljubasich indicó que el cuerpo técnico de Daniel Garnero está conforme con el equipo que han confeccionado para este 2026 y por esto, declinan de buscar un fichaje en dicho puesto, en la que automáticamente también se descarta la posibilidad de que Eduard Bello siga en la UC.

“Hoy al menos estamos contentos con el plantel que tenemos y ahí se termina esa búsqueda, por ende también lo de Eduard (Bello) no se haría, porque terminamos la búsqueda en esa posición”, cerró.

En Síntesis