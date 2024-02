El Chapa Fuenzalida es tentado para volver al fútbol: "Es una decisión que no es fácil tomar. Pasa qué.."

En octubre de 2022 se retiró de Universidad Católica uno de los jugadores más ganadores de su historia: José Pedro Chapa Fuenzalida. Quién lideró a la UC en la obtención de su recordado tetracampeonato.

La duda que siempre quedó, es que si seguiría jugando luego de su despedida de su equipo de toda la vida, algo que no ocurrió, salvo alguna actividad de fútbol 7, pero lo que queda claro, es que si no retornó al profesionalismo, no fue por falta de ofrecimientos.

“Es una decisión que no es fácil tomar. Pasa que… ¿retirarse del fútbol? Quizás dejé la actividad profesional, porque uno no deja el fútbol nunca. Solo que ahora estoy en otra etapa. Todavía siento que podría jugar, pero no, ya viví mi proceso y ahora estoy feliz en esta nueva etapa, empezando nuevos desafíos“, le confesó a La Tercera.

Y en esa línea se refiere a los clubes que le han ofrecido volver. “Agradezco a toda la gente que me ha contactado, el cariño entregado, pero creo que uno tiene que saber dejar las cosas”, aclara.

El Chapa Fuenzalida en Estados Unidos.

La nueva vida del Chapa Fuenzalida

El ídolo de Universidad Católica reconoce que está en otra. “Mi tiempo como jugador lo disfruté y lo viví al ciento por ciento, pero ahora estoy en esta etapa, de vivir al cien, pero otras cosas, como el crecimiento de mis hijos y el estar con mi familia”.

Igualmente todo indica que pensó mucho las ofertas para volver, por eso relata que “rápidamente me di cuenta de que era muy difícil volver a jugar. Y ahí pensé solamente en dedicarme a mi familia. No fue la decisión principal, porque mi idea principal era solo cerrar un ciclo con Católica, pero inmediatamente me di cuenta de que también era el momento de cerrar mi etapa como futbolista”.