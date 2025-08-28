Días duros atraviesa el ex futbolista Juan Carlos Madrid, formado en Universidad Católica, campeón con Cobreloa y que terminara su carrera en Centroamérica, precisamente en El Salvador.

El Gato conversó con ADN donde contó que mientras estaba en sus últimos años de carrera profesional decidió estudiar para ser Kinesiólogo, profesión que llegó a ejercer en Estados Unidos donde se radicó hace 9 años.

“Había ganado mucho terreno el fútbol en Estados Unidos. En Atlanta no había equipo profesional hasta que se creó el Atlanta United, fue un boom muy fuerte cuando salieron campeones al segundo año. La decisión de irme allá fue por recomenzar algunas etapas que eran complicadas acá en Chile”.

Agregando amargamente que “En Estados Unidos volví al fútbol. Hice los cursos de entrenador saqué la licencia B y A, me faltó solo la profesional”.

La dolorosa vuelta a Chile

Juan Carlos Madrid cuenta que todo “fue bastante complicado, una mala sorpresa. Hicimos trámites de tres formas distintas para llegar a la “Green Card”. Optamos por una visa que tarda entre dos a tres años. Me llegó la visa de trabajo, pero después encontraron que teníamos que justificar más cosas”.

El ex delantero cuenta que “hace tres meses nos llegó la respuesta que fue negativa e involucraba la no renovación de la visa de trabajo. Tenía dos opciones: irme o apelar. Apelamos, pero no incluyeron a toda mi familia. Me podría haber quedado, pero mi familia no podía continuar, por lo que optamos por volver”.

Juan Carlos Madrid vistió la camiseta de Deportes Temuco. Fue su último club en Chile

¿Y ahora qué?

El Gato cuenta que “me abrieron la puerta de par en par en Universidad Católica. Estoy en una pasantía, nutriéndome de la metodología de trabajo. Yo en Estados Unidos estaba en una academia que no tenía nada de exigencia de resultados y acá es todo competitivo, la visión de todo es distinta y agradezco vivir esta experiencia. Quiero darme estos meses para nutrirme”.