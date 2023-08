Emblemático ex Universidad Católica y el paso a la final de la Copa Chile: “El equipo es tan malo que me quedé dormido”

Universidad Católica pasó a la Final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile tras vencer por 5-4 en lanzamientos penales a Everton en un vacío Santa Laura. El error de Julio Barroso dejó sin chances a los ruleteros y Nicolás Núñez, al menos, logró pasar al partido decisivo ante Colo Colo.

Sin embargo, uno de los emblemáticos exjugadores del club como Óscar Linh no se andan con rodeos y destruyen totalmente la calidad del plantel de la UC, a pesar de la victoria en la definición desde el punto penal.

“Lo dije desde el primer día: pobre Nicolás Núñez si no tiene nada que hacer con este equipo, nada. No tienen nada, el equipo es muy malo, muy pero muy malo”, disparó en diálogo con Bolavip.

En esa misma línea, Linh presenció un espectáculo soporífero y lo refuta con el siguiente comentario: “Da lo mismo el tema de los penales. No vi nada aceptable y es más, el equipo es tan malo que me quedé dormido durante varios minutos y desperté sobre el final y siento que no me perdí de nada. El partido fue muy malo”.

Universidad Católica dejó una pésima sensación pese al triunfo en penales ante Everton (Photosport)

Linh, como ex defensa de la Universidad Católica, sabe que el cuadro cruzado siempre es aguerrido, que tiene un buen toque de balón, que el sello del equipo es distintito. Sin embargo, siente que el Nico Núñez tiene que lograr algo épico para poder conquistar cosas importantes en 2023.

“Núñez no tiene cómo sacarle rendimiento a este equipo tan malo, siento que no le va a encontrar la vuelta. No es problema de entrenador, son los jugadores“, adicionó.

Es más, nuevamente, el deslenguado exjugador de la UC hace referencia a una frase que va patentando: “Ni Guardiola los va a hacer jugar bien, el plantel es malo”.