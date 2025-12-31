Universidad Católica cerró el año clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero la temporada fue intensa tanto en la rama masculina como femenina.

Desde cambios en la dirección técnica hasta incorporaciones y salidas de jugadores, el 2025 estuvo lleno de momentos que generaron expectativa y debate entre los hinchas cruzados.

En ese contexto, Bolavip Chile recopiló las notas más leídas del año sobre los Cruzados, destacando los temas que más interesaron a sus seguidores y marcaron la agenda deportiva.

Las notas más leídas de la UC

Terremoto en Universidad Católica: Entrenador deja su puesto para dirigir la selección sub 20 de un país sudamericano – 73.529 visitas

La salida del técnico cruzado de la rama femenina Ángel Hualde a la selección venezolana sub 20 sacudió a toda la institución, generando impacto en la planificación del plantel y en la hinchada.

Mercado de Fichajes 2025: Universidad Católica sorprende y anuncia a ex Universidad de Chile como su tercer refuerzo – 60.842 visitas

El fichaje de Sofía Hartard en Universidad Católica Femenina levantó expectativas entre los hinchas, marcando un guiño interesante en el mercado cruzado.

Todo resuelto: Matías Palavecino se decide y firma extenso contrato con este importante equipo – 53.004 visitas

El mediocampista que brilló en Coquimbo Unido selló su futuro en Universidad Católica en un acuerdo que trajo repercusiones en la precordillera.

Leyenda de Universidad Católica se avergüenza del triunfo sobre Deportes Limache: “El árbitro fue escandaloso” – 50.269 visitas

Declaraciones polémicas que hicieron ruido entre los fanáticos y los medios, cuestionando el desarrollo del partido entre los Cruzados y los Tomateros.

¡Bombazo en el Mercado de Fichajes 2025!: Universidad Católica ficharía a ex Colo Colo como su nuevo arquero – 47.891 visitas

La llegada de Darío Melo llamó la atención tanto en Universidad Católica como en Colo Colo y en su momento generó expectativa en la hinchada cruzada.