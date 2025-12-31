Universidad Católica cerró el año clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero la temporada fue intensa tanto en la rama masculina como femenina.
Desde cambios en la dirección técnica hasta incorporaciones y salidas de jugadores, el 2025 estuvo lleno de momentos que generaron expectativa y debate entre los hinchas cruzados.
En ese contexto, Bolavip Chile recopiló las notas más leídas del año sobre los Cruzados, destacando los temas que más interesaron a sus seguidores y marcaron la agenda deportiva.
Las notas más leídas de la UC
- Terremoto en Universidad Católica: Entrenador deja su puesto para dirigir la selección sub 20 de un país sudamericano – 73.529 visitas
La salida del técnico cruzado de la rama femenina Ángel Hualde a la selección venezolana sub 20 sacudió a toda la institución, generando impacto en la planificación del plantel y en la hinchada.
- Mercado de Fichajes 2025: Universidad Católica sorprende y anuncia a ex Universidad de Chile como su tercer refuerzo – 60.842 visitas
El fichaje de Sofía Hartard en Universidad Católica Femenina levantó expectativas entre los hinchas, marcando un guiño interesante en el mercado cruzado.
- Todo resuelto: Matías Palavecino se decide y firma extenso contrato con este importante equipo – 53.004 visitas
El mediocampista que brilló en Coquimbo Unido selló su futuro en Universidad Católica en un acuerdo que trajo repercusiones en la precordillera.
- Leyenda de Universidad Católica se avergüenza del triunfo sobre Deportes Limache: “El árbitro fue escandaloso” – 50.269 visitas
Declaraciones polémicas que hicieron ruido entre los fanáticos y los medios, cuestionando el desarrollo del partido entre los Cruzados y los Tomateros.
- ¡Bombazo en el Mercado de Fichajes 2025!: Universidad Católica ficharía a ex Colo Colo como su nuevo arquero – 47.891 visitas
La llegada de Darío Melo llamó la atención tanto en Universidad Católica como en Colo Colo y en su momento generó expectativa en la hinchada cruzada.