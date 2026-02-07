Desde la inauguración del Claro Arena, la UC evidenció una impresionante alza en la cantidad de público local. Esto ya que desde 2022, que fue el momento en que tuvieron que hacer valer la localía en el Estadio Santa Laura, el promedio de hinchas variaba entre 6.000 y 7.000 personas.

Según un ranking elaborado por La Tercera, Universidad Católica es el club que más abonados recaudó en el fútbol chileno con 14.000 ventas, por sobre Universidad de Chile que venció un total de 10.500 abonos.

Lo más sorpresivo de esta estadística, es que el equipo más popular de Chile, Colo Colo, se encuentra por debajo del campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

Los Albos habrían vendido un total de 4.500 abonos en el Estadio Monumental, mientras que los piratas una cantidad de 5.500 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo sorpresa es Deportes Concepción, el cual a pesar de recién sumarse a la Liga de Primera en 2026, se ubica en la cuarta posición, a solo 500 abonados de distancia con los Albos.

Ranking de abonos por La Tercera

Cabe destacar que la variedad entre precios es ampliamente superior, ya que entre los abonos del Cacique y los Piratas hay una diferencia monetaria de $133.000 pesos chilenos.

¿Qué viene para la UC?

Los Cruzados recibirán el día de mañana a las 20:30 horas a Deportes Concepción, en lo que será el primer partido en el Claro Arena del año.

En síntesis