Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi defiende a Nicolás Núñez en la UC y no quiere saber nada de su salida: "Es apresurado"

El paso de Nicolás Núñez en Universidad Católica no ha pasado desapercibido. Y es que el joven entrenador nacional ha tenido que lidiar con las críticas de los hinchas Cruzados por los malos resultados obtenidos últimamente.

En total, Núñez ha estado presente en 16 partidos oficiales: registrando 4 triunfos, 6 empates y 6 caídas, obteniendo un 37,5% de efectividad.

Esto números hacen que muchos fanáticos de la UC comiencen a pensar en una posible salida de Núñez, mientras que otros esperan seguir dándole chances de lo que pueda demostrar en las próximas fechas.

En paso de Núñez en la UC no ha podido convencer del todo al hincha de la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

MANUEL SUÁREZ LE CONTESTA A LOS DETRACTORES DE NICOLÁS NÚÑEZ

Manuel Suárez, ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi, en su rol como comentarista deportivo en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave salió a defender al ex DT de Magallanes de las críticas.

“A mí me llama la atención que con tanto apresuramiento lo pretendan sacar. En la Católica eso generalmente no se da, tienen bastante tolerancia o creen que el técnico puede salir adelante con el proyecto, más por el Nico que es un hombre de la casa”, declaró.

“Nicolás Núñez le generó muchas expectativas a la dirigencia la contratación, pero me parece un poco apresurado por las fechas del torneo”, cerró

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR UNIVERSIDAD CATÓLICA EN EL FÚTBOL CHILENO?

El próximo sábado 2 de marzo, a las 18 horas, Universidad Católica tendrá que visitar a Palestino en el Estadio La Cisterna.