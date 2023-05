Ex crack de la UC da luces sobre el futuro de Mauricio Isla: "Él no quiere estar acá en Chile"

Mauricio Isla cerró abruptamente su paso por la Universidad Católica. El Huaso no se convenció del todo en el fútbol chileno y casi a un año de su retorno decidió dar por finalizada su relación con Cruzados en forma anticipada.

El ex delantero de la Universidad Católica, Roberto Gutiérrez, está intentando retornar al fútbol chileno y, además, en el diálogo con Bolavip dio luces sobre qué pasará con el Huaso Isla, quien suena en la Universidad de Chile y en Colo Colo acá en la Chilean Premier League.

Gutiérrez no condenó para nada a Isla por decir adiós a la UC. El Pájaro cree que el exjugador cruzado mostró todo su linaje y no crucifica para nada lo que hizo el ex Udinese en su experiencia en Chile.

“No sé si fueron injustos con él o no. Mauricio es un tremendo profesional, se entregó al ciento por ciento y cuando empezó esa competencia, no quedó duda. Tuvo cinco o seis encuentros bastante buenos, marcó bastante diferencia”, explicó.

Mauricio Isla mostró su nivel en la Universidad Católica, aunque decidió dar un paso al costado (Photosport)

En las últimas horas, Isla fue instalado como uno de los posibles en la U y también en el Cacique. Sin embargo, Gutiérrez entregó una potente frase sobre los pasos que puede dar en su carrera el Huaso, quien también es seguido desde México y la MLS en Estados Unidos.

“La verdad lo veo más fuera de Chile que acá según sus declaraciones. Conversé con él y tengo una buena relación con él. Hemos estado harto en contacto y él me transmitió que quiere ir al extranjero y no quiere estar acá en Chile“, explicó el Guti.

Isla tiene un gran currículum con equipos como la Juventus, Udinese, Olympique de Marsella, Fenerbahce y el Flamengo en Brasil. El Huaso está claro que no volverá a Chile para jugar y su futuro está en otra liga.