Universidad Católica hoy perdió feo ante la Universidad de Chile por 3-1 y sencillamente la defensa que planteó Nicolás Núñez fue un bodrio. No queda otra palabra para definir el mal trabajo en la última línea.

Como ex defensa de la UC, Óscar Lihn, en su estilo descarnado y sin filtro, destrozó a la zaga de la franja y colocó sus dardos especialmente en los dos de mayor experiencia

“Esto lo dije hace mucho tiempo, pero put…(sic) cómo van a jugar Burdisso con Kagelmacher atras po’ hueón si se los pasan hasta en una carretilla”, manifestó Lihn en diálogo con Bolavip.

Incluso, el jugador que también actuó en el mediocampo, con el dolor de su corazón cruzado, admite que “todo lo que pasó hoy es triste, es una pena todo esto para la Universidad Católica”.

Gary Kagelmacher fue criticado por un histórico de la UC (Photosport)

En el global, Lihn lamenta todo lo vivido hoy por la UC en el Santa Laura y establece que “me preocupa todo lo que viene hacia el futuro. Este 2023 está todo perdido, todo”.

Ni ahí con la Sudamericana

Lihn está preocupado con el armado del equipo de la Universidad Católica y sabe que hay que hincar el diente para que el 2024, aunque el exjugador sabe que de no mejorar las cosas, no traer buenos jugadores, el equipo se arriesga a un nuevo ridículo incluso a nivel internacional.

“Más que el cierre de año me preocupa el año que viene. Este año está perdido y no pasa nada de nada. Capaz que entre apenas a la Copa Sudamericana, pero para qué va a entrar con este equipo, no tiene sentido”, disparó Lihn.

Igualmente, Lihn exculpa a Nicolás Núñez admitiendo que “acá no es culpa del nuevo técnico, simplemente este equipo es lo que es no más”, mientras que su mensaje va a Juan Tagle y compañía. “Si no se preocupan del año que viene ahí si que esto va a ser más preocupante. Este año no tenemos mucho que hacer”, terminó.