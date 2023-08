Universidad Católica no levanta con Nicolás Núñez como técnico. El estratega sigue sin poder demostrar su valía e intenta hacer lo que puede con lo que tiene en el fútbol chileno. Los cruzados vienen mostrando su peor imagen y uno que estalló contra el equipo es el histórico Óscar Linh.

Siempre deslenguado y sin guardarse nada, el ex zaguero de la Católica entregó su duro veredicto sobre lo que ocurre con el equipo, que sigue sin poder levantar y aún no convence en el Campeonato Nacional.

“La Universidad Catolica no tiene ninguna opción, en ninguna parte y en ningún torneo donde juegue. El equipo es muy malo, sin sangre y por qué ahora va a ser mejor. No veo a Nuñez cómo puede arreglar esto”, expresó con furia Linh en Bolavip.

Luego, sin ventilador, arremete contra todo el plantel de jugadores sin asco y a la yugular. “Lo dije el primer dia esto no es una cuestión de Nuñez, acá los jugadores no dan más. Acá hay hueones que son muy malos”.

El histórico Óscar Linh sabe que el mal nivel de la UC no es culpa de Núñez si no que del plantel de jugadores (Photosport)

Linh es claro, concreto y conciso. Sabe que los futbolistas son el problema, ya que no sienten el proyecto y no se colocan a las órdenes del nuevo cuerpo técnico. El ex UC agrega “con jugadores así, no hay nada que hacer. Hay que cambiarlos a todos a fines de año“.

Además, el cuadro cruzado enfrentará el miércoles a Colo Colo por la final de Copa Chile y Linh no tiene el mejor augurio. Es más, destroza a la Universidad Católica.

“Colo Colo nos pasa por encima. Ojalá se pudiera a hacer algo, ojalá. Veo a la Católica muerta, hay que ser realistas”, terminó.