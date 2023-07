Ex mundialista de Universidad Católica limpia de todo mal a Ariel Holan y responsabiliza al Tati Buljubasich: "Él es el gran culpable"

Todo mal en la Universidad Católica, tras la derrota por dos goles a cero frente a Provincial Curicó Unido en el Estadio La Granja, completando de esta manera, cuatro partidos sin ganar en el presente Campeonato Nacional.

Con lo ocurrido, todos los dardos apuntan al técnico cruzado, Ariel Holan e incluso, ya hay quienes manifiestan que el proceso está terminado para el argentino y sus horas están contadas en la precordillera.

Sin embargo, asoman quienes blindan de alguna manera, al estratega que sacó campeón a la UC en la temporada 2020. Uno de ellos, es el ex jugador de la granja, Miguel Ángel Neira, quien si bien no confía en el proceso, entiende que al plantel le hacen falta algunos jugadores claves.

“No es que tenga fe, pero si se analiza el partido no había nadie que habilitara a los delanteros”, fue así, la primera intervención de Neira, quien no tuvo en reparos en señalar, en lo que según su apreciación, es el verdadero responsable de este momento.

“Yo creo aquí, que el gran culpable de todo lo que pasa en Católica es José María Buljubasich por no contratar a un 10 y los técnicos de cadetes que no se qué m**erda hacen, no proveen a Holan de un buen jugador”, puntualizando así, que la responsabilidad es del actual gerente deportivo de la UC.

Neira blinda, el parte, a Ariel Holan (Photosport)

En ese sentido, el ex mundialista sostiene que la institución se equivoca al abocarse de lleno a la reconstrucción del Estadio San Carlos de Apoquindo.

“Se tendría que revertir, pero que gasten plata y que compren a un número 10, ¿Qué sacan con poner toda la plata en un estadio nuevo si no va a ir nadie a verlos así como están jugando?”, cerró Neira.