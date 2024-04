Ex campeón con Universidad Católica no le apremia la diferencia que ostenta hoy por hoy la U sobre los cruzados.

Se viene el partido entre Universidad Católica y Colo Colo por la novena fecha del Campeonato Nacional de Primera División. Cruzados y albos se juegan la vida para seguir con expectativas en el certamen.

Son realidades diferentes de ambos clubes, una UC que llega sumando de la mano de Tiago Nunes y Colo Colo con muchas dudas, donde algunos ya hablan que el técnico Jorge Almirón está en la mira por los resultados.

El ex central cruzado, Facundo Imboden dialogó con BOLAVIP CHILE y señaló que este partido los de la franja deben mirarlo más por lo que representa para ellos, que lo que puede generar para el cacique.

“Yo lo miraría más por ganar e ir por la punta del campeonato. No pienso en que si el rival pierde, su DT queda en la cuerda floja. Es preferible mirar para uno que si empieza a ganar, se empieza a meter en los puestos de arriba”, dijo Imboden.

Imboden: “La ventaja de la U no es definitiva”

Sobre el nivel mostrado por la Católica en los últimos partidos, donde ya han sumado puntos y comienza a ponerse en la parte de los de arriba en la tabla, el ex defensor cruzado sostuvo que eso pasa por la motivación que genera en los jugadores la llegada del nuevo DT, donde todos quieren mostrarse.

“Todo técnico nuevo, con sistema nuevo para los jugadores es mostrar y ser titulares, eso te lleva a estar más motivado. En este caso de nueve puntos han sacado siete y eso sirve para la confianza y llegar así a un clásico y por qué no, llegar a la punta”, sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras para la ventaja de ocho puntos que tiene Universidad de Chile con la UC. “Es una ventaja y no solo entre equipos grandes si no con todos los equipos, pero no te quiere decir que esa ventaja es definitiva. Pierdes puntos, los otros ganas y ya están cerca tuyo. Hoy en día, salvo que queden cuatro o cinco fechas puede ser determinante, pero ahora es una diferencia buena, pero falta mucho y no es definitiva para un campeonato”, cerró Imboden.

Imboden y uno de los tantos clásicos que jugó ante la U (Archivo)

¿Cuándo se juega el partido entre UC y CC?

Este sábado 20 de abril a contar de las 17:30 horas, Universidad Católica y Colo Colo se verán las caras en el Estadio Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional.