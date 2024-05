Universidad Católica tiene todo el foco puesto en lo que será este importante partido que debe afrontar el fin de semana por el Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Tiago Nunes deben verse las caras ante la Universidad de Chile por el Clásico Universitario.

Para esta jornada, el delantero y capitán de los ‘Cruzados’, Fernando Zampedri conversó con los medios dentro de la conferencia de capitanes y tuvo palabras para lo que será el especial partido que disputará el portero del equipo, Thomas Gillier, en quién pone mucha fe para este importante compromiso.

“Nosotros tratamos de acompañar a los chicos del club, guiarlos, enseñarles y después está en ellos la toma de decisiones, Thomas es un chico muy joven, donde no le costó la toma de decisiones, para nosotros hoy en día es un punto muy importante, está jugando muy bien y él ya viene de dos-tres años en el plantel donde se entrena bien, estuvo esperando este momento y lo está aprovechando bien. Estamos contentos por él, viene con puntos altos y va enfrentar su primer clásico, le daremos toda la confianza”, partió indicando Zampedri.

Siguiendo en esa línea, el ‘Toro’ fue consultado por lo que ha sido su importante racha goleadora, la que lo comienza a acercar a ser el máximo goleador histórico del club, en la que no se intranquiliza con aquello para esta clase de partidos y declara que el principal foco es que el equipo pueda sumar victorias.

La UC espera poder quedarse con el triunfo ante la U | Foto: Photosport



“Los goles son consecuencia de lo que vamos logrando día a día, no me enfoco en eso, me enfoco en que el equipo funcione y gane, después los goles van a llegar solos, como han llegado hasta día de hoy. Siempre es lindo hacer goles, a todos nos gusta, pero como dije antes, es la consecuencia del juego, nos enfocamos en eso y en construir de ir partido a partido, para quedarnos con los tres puntos que es lo que más importa. Lo personal está muy lejos de lo que hoy es una institución, entonces primero lograr cosas en conjunto es lo primordial, lo otro llegará solo”, explicó.

Finalmente, Zampedri habló de lo que será el factor negativo que tendrá la Universidad Católica para este partido, en la que no podrá contar con ningún hincha para este compromiso, en la que espera poder abstraerse de aquello y a pesar del adverso escenario, poder sumar tres puntos en el Estadio Nacional.



“Hoy nos toca jugar de visita, en la cancha de la U y con su gente, para nosotros va ser un clásico, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, de buscar los tres puntos y disfrutar el partido. Obviamente siempre tener al hincha a favor y ser local es importante, es lindo tener al hincha de local, pero hoy nos toca ir de visita y hacer nuestro trabajo”, concluyó.