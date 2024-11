Universidad Católica busca volantes para la temporada 2025. En dicha labor, el cuadro precordillerano habría fijado su atención sobre una de las figuras de Everton de Viña del Mar.

A pesar de que el hermetismo siempre reina en el mercado de fichajes, el propio jugador se refirió al rumor. Y cómo no, ha escuchado que uno de los grandes del país va a la carga por él.

¿De quién se trata? Kevin Méndez. El volante uruguayo habló sobre el interés de los precordilleranos en quedarse con su carta. Se deshizo en elogios para el cuadro de San Carlos de Apoquindo.

En conversación con AS, comenzó señalando: “He escuchado el rumor. La UC es un equipo grande en Chile que apuesta a pelear por el campeonato, por cosas importantes”.

Sin embargo, no tiene certeza sobre su futuro. La razón es simple: Everton tiene una opción de compra de su pase, al igual que el grupo Pachuca. No obstante, la UC está en el camino. No vería con malos ojos llegar al club de Las Condes.

“Estoy abierto a todo, a algo que me haga feliz, algo que sea un buen desafío y un buen aporte a lo deportivo. Creo que para un jugador es importante tener desafíos, con equipos que quieran pelear por cosas importantes”, destacó.

Kevin Méndez interesa en Universidad Católica. El charrúa juega en Everton de Viña del Mar.

Su visión acerca de Universidad Católica

Finalmente, consultado por sus referencias Universidad Católica, el charrúa de 28 años destacó la competitividad de la institución. Sus colegas que han pasado por la precordillera le han hablado maravillas.

“Me ha tocado tener ex compañeros que han jugado ahí y siempre apuestan a salir campeón y a competir internacionalmente. Esos desafíos para un jugador de fútbol son siempre importantes”, cerró.